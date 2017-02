மக்களுக்கு தெரியும் யார் பச்சை துரோகம் செய்தது என்று.. சசிகலா மீது ஓபிஎஸ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

நான் துரோகம் செய்துவிட்டதாக சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் வீண் பழி சுமத்துவதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam says that people knows who betrayed. Sasikala family revenging on my political life says O.Paneerselvam.