நெருங்கும் பொங்கல்... கரும்புகளை வாங்க ஆள் இல்லை... காத்திருக்கும் விவசாயிகள்

தஞ்சாவூர் பகுதியில் விவசாயிகள் கரும்புகளை பயிரிட்டுள்ளனர். ஆனால் கரும்புகளை வாங்க ஆள் இல்லாததால் அவர்கள் வயல் வெளியிலேயே காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

farmers Cultivates sugarcane in Thanjavur. But there was a no one to buy sugarcane.Farmers are waiting in field for the buyers.