புதுவையில் மக்கள் ஆவேசம்.. 3 மதுபானக் கடைகளுக்கு தீவைத்து எரித்தனர்!

புதுச்சேரியில் உள்ள 3 மதுபானக் கடைகளுக்கு தீவைத்து கொளுத்தி மக்கள் தங்கள் ஆவேசத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

English summary

3 Liquor shops were set to fire by Soriyankuppam, Pondicherry. Police lathicharged the crowd and dispersed.