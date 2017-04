திருவாரூர் : குடிநீர் கேட்டு குளத்தில் இறங்கி பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம்

திருவாரூர் மாவட்டம் பெருகவாழ்ந்தான் கிராம மக்கள் குடிநீர் கேட்டு குளத்தில் இறங்கி நூதன முறையில் போராடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People in Thiruvarur are protesting against water shortage in a pond there which went dry due to summer.