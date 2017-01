ஜல்லிக்கட்டு தடைக்கு எதிர்ப்பு... வீடுகளில் கறுப்புக் கொடி ஏற்றி சேலத்தில் அமைதிப் போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து சேலத்தில் உள்ள வீடுகளில் கறுப்புக் கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 10:54 [IST]

English summary

People protest by hoisting black flags in their houses at Narajothipattinam in Salem district today.