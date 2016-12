ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி யாகம் நடத்திய அலங்காநல்லூர் மக்கள்!

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையை நீக்கக்கோரி மதுரை அலங்காநல்லூரில் பொதுமக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Madurai People protesting in a unique way for Demanding permission for jallikattu. In the morning People who are all interested and demanding for jallikatu they did ko-pooja and yagam/ In the evening they are going to do vilaku pooja.