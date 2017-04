வர்தா போய் வந்துள்ளது மாருதா... சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இதமாக மாற்றத்தை தருமா?

அந்தமான் அருகே வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை மாருதா புயலாக மாறியுள்ளது.

English summary

Cyclone Maarutha has formed in Bay of bengal. It will hit Myanmer tomorrow. Chennai people remembers the vardah cyclone which was hit Chennai last year.