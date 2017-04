ஊருக்குள் டாஸ்மாக் வந்தால் தீக்குளிப்போம் - ஆவேசத்தில் பொதுமக்கள் -வீடியோ

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் டாஸ்மாக் கூடாது என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையடுத்து, அகற்றப்பட்ட 3321 டாஸ்மாக் கடைகளை ஊருக்குள் வைக்க டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் முயற்சி செய்து வருகின்றனர். இதற்கு ஒவ்வொரு ஊரிலும் ப

English summary

Supreme court ordered to remove Tasmac shops in highways. After that Tasmac officials trying to establish these shops in towns and villages. But people refused strongly and conducting protest in every place.