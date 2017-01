ஜெயலலிதா இடத்தில் யார்? - தீபா 31.68%, ஓபிஎஸ் 15.56%, சசிகலா 4.58% - ஜூனியர் விகடன் சர்வே

ஜெயலலிதா இடத்தில் தீபாவே பொருத்தமாக இருப்பார் என்று 31.68 சதவிகிதம் பேர் கருத்து கூறியுள்ளனர். ஜூனியர் விகடன் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் இது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

People support of Deepa Jayakumar, the niece of former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa,Junior Vikatan journal Survey.