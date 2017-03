உருப்படியாக முடிவு எடுக்க திணறும் எடப்பாடி அரசு... அதிருப்தியில் மக்கள்

தமிழக அரசுத் துறை பணிகளுக்கான டெண்டர் ஒப்பந்தங்கள் கோருவதில் சசிகலா தரப்பினரின் தலையீடு இருப்பதால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசின் மீது மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.

English summary

Sasikala's family interfere in the Edappadi Palanisamy's regime, so he could not take any decision.