கூவத்தூரில் அதிமுக அட்டூழியம்.. தடுக்காத போலீஸ்.. ஆளுநர், முதல்வர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

கூவத்தூரில்அட்டகாசம் செய்த அதிமுகவினர் மீதும், தடுக்காத போலீஸ் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People have urged the Governor of TN and the CM to save Kuvathur villagers and the journos from the goons of ADMK who are camping there for the last 4 days.