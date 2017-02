தொகுதிப் பக்கம் வரமுடியாது பாத்துக்குங்க... அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு தொண்டர்கள் எச்சரிக்கை

சசிகலாவுக்க ஆதரவு தெரிவிக்கும் அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு தொண்டர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 12:46 [IST]

English summary

People warns Sasikala support MLAs. They said MLAs who are all supporting for Sasikala they can not come to the constituency.