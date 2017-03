ஜெ. விடுதலைக்காக போராட்டத்தில் குதித்தவர்கள் மினி அம்மாவை சீண்டக்கூட இல்லை!!

ஜெயலலிதா பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போது அவரை விடுதலை செய்யக்கோரி தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். ஆனால் சசிகலாவுக்காக அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் கூட போராடவில்லை.

When Jayalalitha was in Bengaluru Jail Tamil people were protesting and they were worshiping till jayalalitha comes out. Now sasikala is in jail But nobody protesting for her.Even her supporters not doing any protest.