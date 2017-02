குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிக்க நினைத்தால் சசியை மக்கள் விரட்டியடிப்பார்கள்.. அதிமுக எம்.பிக்கள்!

தம்பிதுரையை தவிர அனைத்து எம்பிக்களுக்கும் ஓபிஎஸ்சை ஆதரிப்பார்கள் என நாமக்கல் எம்.பி சுந்தரம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 15:14 [IST]

ADMK MPs P R Sundaram and Ashokumar have said that if Sasikala tried to capture the power, people will chase her away.