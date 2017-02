முதல்வர் யார் என்பதை மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்: சீமான்

சட்டசபையில் ஜனநாயக முறைப்படி வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படவில்லை என்று நாம் தமிழர் சீமான் கூறியுள்ளார்.

English summary

people will decide, whom to be a chief minister, said Naam tamilnar chief seeman