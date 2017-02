கொள்ளைப்புறம் வழியாக வரும் சசிகலாவுக்கு முதல்வராகும் தகுதி இல்லை: ஈ.வி.கே.எஸ். பொளேர் !

தமிழக முதல்வராக சசிகலா வருவதை தமிழக மக்கள் விரும்பவில்லை என ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

people will not accept sasikala as the Chief Minister of Tamil Nadu, said congress Senior leader EVKS Elangovan