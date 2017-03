தரக்குறைவாக பேசிய வங்கி ஊழியர்கள்... முதல்வருக்கு மக்கள் காட்டமான கடிதம்!

வாடிக்கையாளர்களிடம் தரக்குறைவாக ஒருமையில் பேசிய வங்கி ஊழியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் கடிதம் ஒன்று எழுதப்பட்டுள்ளது

English summary

People have wittten a letter to Chief Minister special cell against IOB branch Manager and workers near Manur in Nellai district of abusing the account holders..