ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக பொது மக்கள் சாலை மறியல்.. ஜோலார் பேட்டையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு

ஜோலார்பேட்டையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக பொது மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

English summary

peoples staged a road rokho at jolarpettai in vellore to support Jallikkattu today.