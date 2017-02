விஷமுள்ள கோக், பெப்சியை குடிக்க வேண்டாம்.. பொதுமக்களுக்கு விக்ரமராஜா கோரிக்கை

நச்சு நிறைந்த குளிர்பானங்களான கோக் மற்றும் பெப்சியை வாங்க மாட்டோம் என்று பொதுமக்கள் சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வணிகர் சங்கத் தலைவர் விக்ரமராஜா கோரியுள்ளார்.

English summary

Pepsi, Coke sale will be stopped on March 1st in shops said trade association leader Vikramaraja.