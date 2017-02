பேரறிவாளன் மருத்துவமனையில் மீண்டும் அனுமதி... பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் வேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Perarivalan, who is in Vellore Central Prison admitted in Vellore government hospital again.