சக கைதியால் இரும்பு கம்பியால் தாக்கப்பட்ட வழக்கு… பேரறிவாளன் கோர்ட்டில் ஆஜர்

சக கைதியால் இரும்பு கம்பி கொண்டு தாக்கப்பட்ட வழக்கில் பேரறிவாளன் கோர்ட்டில் இன்று ஆஜரானார்.

English summary

Perarivalan, who was attacked by inmate Rajesh Kanna last year, appeared before Vellore Judicial Magistrate Court in assault case today.