நடுக்குப்பத்தில் நிரந்தர மீன் சந்தை அமைக்கப்படும் - முதல்வர் ஓபிஎஸ்

கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நடுக்குப்பத்தில் நிரந்தர மீன்சந்தை அமைக்கப்படும் என முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். 110 விதியின் கீழ் முதல்வர் இதனை அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief minister O.Paneerselvam announced that permanent fish market will be set up in Chennai nadukkuppam. The new fish market will be set up at a cost of 70 million rupees in the Assembly said that the Chief Minister O.Paneerselvam.