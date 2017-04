பெண்கள் விடுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து செல்போன் திருடிய இளைஞர் கைது

நாகர்கோவிலில் மகளிர் கல்லூரி ஒன்றின் விடுதிக்குள் நள்ளிரவில் நுழைந்து 3 மாணவிகளின் செல்போன்களை திருடியது தொடர்பாக இளைஞர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

person arrested who stole mobile in girls hotel in nagarkovil