டாஸ்மாக்கில் மது அருந்திய சில நிமிடங்களில் ஒருவர் பலி...- வீடியோ

விழுப்புரம் டாஸ்மாக்கில் மது அருந்திய சில நிமிடங்களிலேயே திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த சரவணன் உயிரிழந்துள்ளார். அந்த மதுவில் விஷமிருந்திருக்குமா என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 12:15 [IST]

English summary

In viluppuram, Dindugal Saravan and his friend had drunk liquor in Tasmac. After having liquor, Saravanan died there itself .