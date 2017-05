முதல்வரின் சொந்த மாவட்டத்தில் ஆடுமேய்த்துக் கொண்டிருந்த அப்பாவி மர்மக் கொலை - வீடியோ

சேலம் ஊத்தங்கரையில் பெருமாள் என்பவர் ஆடு மேய்த்துக்கொண்டிருக்கும் போது மர்மமான முறையில் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Perumal, a Shepard in Salem Uthakarai killed by unknown persons. Police registered a case and inquiring it.