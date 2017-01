ஜல்லிக்கட்டு: நடிகர் சூர்யாவிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டது பீட்டா அமைப்பு

படங்களின் விளம்பரத்துக்காக ஜல்லிக்கட்டை சூர்யா ஆதரிப்பதாக பீட்டா கூறியிருந்தது. இதற்கு நடிகர் சூர்யாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டு கடிதம் எழுதியுள்ளது பீட்டா அமைப்பு.

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 22:19 [IST]

English summary

PETA appologise has been sent a appologise letter to actor surya