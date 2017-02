"பீட்டா" இணையதளத்தில் ஆபாசப் படம்.. தடைவிதிக்க கோரி குழந்தைகள் ஆணையம் கடிதம்

பீட்டா இணையதளத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Children's Commission letter to state government to urges Beta website to be banned