அவ்வளவு படபடப்பு.. தமிழக டிஜிபி மாறியது கூட தெரியாமல் கடிதம் எழுதிய பீட்டா!

பீட்டா அமைப்பு காவல்துறை இயக்குநர் பெயரில் ஓய்வு பெற்ற தமிழக முன்னாள் டிஜிபி அசோக்குமார் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது. ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை இயக்குநருக்கு பீட்டா அமைப்பு கடிதம் எழுதியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்பட

English summary

Peta writes letter to Tamilnadu government to stop Jallikattu. In that letter peta Mentioning former DGP Ashok kumar names. But he retired last years itself. without knowing that peta writes letter to him.