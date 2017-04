மே 14 முதல் இனி சண்டே எங்களுக்கும் லீவு.. பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர்கள் அதிரடி!

ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் பெட்ரோல் பங்குகள் செயல்படாது என்று பெட்ரோல் விற்பனையாளர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 15:29 [IST]

English summary

Petrol bunks in TN, Pondy remains closed on sunday starting from May 14.