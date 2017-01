இன்று நள்ளிரவு முதல் கார்டு மூலம் பெட்ரோல், டீசல் போட முடியாது: பங்க் உரிமையாளர்கள் தந்த ஷாக்!

பெட்ரோல் பங்க்கள் நள்ளிரவு முதல் டெபிட், கிரெடிட் கார்டுகளை ஏற்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளன. பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர்களின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 16:53 [IST]

English summary

Petrol Bunks will not accept debit and credit cards from today night. Petrol Bunks charging 1% tax for petrol bunks card transaction. Petrol bunk owners says that could not accept the loss/