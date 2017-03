தமிழகத்தில் வாட் வரி அதிகரிப்பால் பெட்ரோல், டீசல் விலை மிக கடும் உயர்வு!

தமிழகத்தில் வாட் வரி அதிகரிப்பால் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ3.78, டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ1.76 அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Petrol price was tonight raised by Rs.3.75 and Diesel Price Rs.1.74 in Tamil Nadu.