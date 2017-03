ஜெயலலிதாவை சிங்கப்பூர் சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்ல விடாமல் தடுத்தது யார்? - பிஹெச் பாண்டியன்

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவை சிங்கப்பூர் சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்ல விடாமல் தடுத்தது யார் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பிஹெச் பாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

PH Pandian questioned the secrecy surrounding the treatment and the death of Jayalalithaa. He pointed out the role played by Sasikala's family when Jayalalithaa was in hospital.