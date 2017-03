போயஸ் தோட்டத்தில் தாக்கப்பட்டு காயமடைந்தார் ஜெ.. பி.எச். பாண்டியன் பகீர்!

போயஸ் தோட்ட இல்லத்தில் ஜெயலலிதா தள்ளிவிடப்பட்டார் காயமான நிலையிலேயே அவர் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச் பாண்டியன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 13:31 [IST]

English summary

Former Speaker PH Pandian dropped a bombshell raising suspicions over former chief minister J Jayalalithaa's death, hinting it did not occur under natural circumstances.