யாரும் தள்ளி விட்டு சாகவில்லை ஜெயலலிதா... திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

யாரும் தள்ளி விட்டு ஜெயலலிதா மரணமடையவில்லை என்று அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

TN MInister Dindigul Srinivasan has said that Jayalalitha did not die of injuries by fall in her Poes Garden house.