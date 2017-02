அரசு மருத்துவமனையில் மருந்தகங்களை கணிணிமயமாக்க கோர்ட் உத்தரவு!

தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருந்தகங்களை வரும் 6 மாதத்திற்குள் கணினிமயமாக்கப்பட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

All the pharmacies in Tamilnadu Government Hospitals should be computerised within 6 months, Madurai Branch HC orders.