டெல்லி போலீசின் அடுத்த ஸ்பாட் விசாரணை கொளப்பாக்கம்... செல்போன் நிறுவன மேலாளருக்கு சம்மன்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் தர முயன்ற விவகரத்தில் சென்னையை சேர்ந்த தனியார் செல்போன் நிறுவன மேலாளருக்கு டெல்லி போலீஸ் சம்மன் அளித்துள்ளது.

English summary

Delhi police summoned private cellphone company manager in chennai to appear for investigation