மாற்றுத்திறனாளிகளை புண்படுத்திய பேச்சு.. ராதாரவி வீடு முற்றுகை.. போலீஸ் குவிப்பு

நடிகர் ராதாரவி மாற்றுத் திறனாளிகள் மனம் புண்படும்படி ஒரு கூட்டத்தில் பேசினார். அதைக் கண்டித்து அவரது வீட்டை மாற்றுத் திறனாளிகள் முற்றுகையிட்டு போராடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Physically challenged people protesting in front of Actor Radha ravi's house. Recently he imitated mentally retarded child in meeting and it hurt them.