எடப்பாடி பழனிச்சாமி, 4 அமைச்சர்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க.. தாமரைக்கனி மகன் கேஸ்!

சசிகலாவை சிறையில் சென்று சந்தித்த அமைச்சர்கள் 4 பேரையும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியையும் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

T Analagan of Srivilliputur file PIL in HC bench Madurai the four ministers and CM Edapadi Palanisamy to disqualify.