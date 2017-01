ஹைகோர்ட்டில் பொது நல வழக்கு.. அரசுடமையாகிறதா ஜெயலலிதா சொத்துக்கள்?

மக்களால் நான்.. மக்களுக்காகவே நான்' என, ஜெயலலிதா அடிக்கடி குறிப்பிடுவார். அவரது அசையும், அசையா சொத்துகளை, அரசுடமை யாக்க வேண்டியது அவசியம் என பொது நல மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A public interest litigation (PIL) petition has been filed in the Madras High Court Bench in Madurai seeking a direction to the Central and State governments to nationalise the assets of former Chief Minister Jayalalithaa and appoint a retired High Court judge to administer the properties.