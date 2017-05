பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் - லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

உலகப்புகழ் பெற்ற பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

English summary

The mahaakumbabishekam of the Karpaga Vinaaayagar temple at Pillayaarpatti was performed on today after seven days of yagasalai poojas.Kumbabishekam rituals were performed for the Karpaga Vinayagar