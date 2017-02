ஓ.பி.எஸ், சசிகலா.. ஒரே நேரத்தில் பலத்தை நிரூபிக்க உத்தரவிடலாம் - ரோத்தகி

முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் தரப்பும், சசிகலாவும் ஒரே சமயத்தில் சட்டசபையில் பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிக்க உத்தரவிடலாம் என்றும் முகுல் ரோத்தகி பரிந்துரைத்துள்ளார்.

English summary

The centre has advised the Governor of Tamil Nadu to hold a composite floor test in the Tamil Nadu assembly. The advise to the Governor which came from Attorney General of India, Mukul Rohatgi suggested that O Panneerselvam be pitched against Sasikala Natarajan to test who commands the majority. The AG cited the precedent of a composite floor test between Jagadambika Pal and Kalyan Singh that was held in Uttar Pradesh in the 1990s. He said that the same formula can be applied in TN as well.