ஜூன் 3ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு ராயப்பேட்டை ஒய்எம்சிஏ திடலில் வைரவிழா.. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

ஜூன் 3ஆம் தேதி மாலை திமுக தலைவருக்கு வைர விழா நடத்தப்படும் என அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president Stalin, said that the Platinum jubilee for DMK chief would be celebrated on June 3. Stalin said Congress vice president Rahul Gandhi, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Puducherry Chief Minister Narayanasamy will attend the event at the YMCA Hall in Royapettah.