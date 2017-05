கடவுளே என்னிடம் இப்படி விளையாடாதீர்கள்!... அமெரிக்காவில் பொருட்களை பறிகொடுத்த பாடகி சின்மயி வேதனை

அமெரிக்காவில் இசைக்கச்சேரிகளில் பங்கேற்பதற்காக சென்ற பின்னணி பாடகி சின்மயியின் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Playback singer Chinmayi is upset over the robbery and the things stolen from her car at USA.