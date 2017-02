அரசு அலுவலகங்களில் இருந்து ஜெ. போட்டோக்களை நீக்க கோரி மனு.. அரசுக்கு ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

ஊழல் குற்றவாளி என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதால், ஜெயலலிதா போட்டோக்களை அரசு அலுவலகங்களில் இருந்து நீக்க கோரி தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு மார்ச் 20ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 14:13 [IST]

English summary

Pleas on removing Jayalalitha photos from gvt offices, will take up in High court on today.