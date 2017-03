பிளஸ் 2 தேர்வு விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணி.. ஏப்ரல் முதல் வாரம் தொடக்கம்

சென்னையில் 4 இடங்களில் பிளஸ் 2 தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Plus 2 Answer sheets correction work starts on April first week. +2 public exams were conducted in Tamil Nadu & Pondicherry from 2nd March