12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் அதிரடி மாற்றம்... விரைவில் அறிவிப்பு

12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மதிப்பெண் மாற்றமும், தேர்வு எழுதும் கால நேரம் மாற்றமும் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 10:40 [IST]

English summary

TN School education Department plans to reduce the marks of plus 2 from 200 to 100. This will be announced soon.