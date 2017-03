மதுரையில் பிளஸ் 2 மாணவர் குத்திக்கொலை - வழிப்பறி கும்பல் கைவரிசை

மதுரையில் செல்போனுக்காக பிளஸ் 2 மாணவர் ஒருவரை வழிப்பறி கும்பல் குத்தி கொலை செய்துள்ளது.

English summary

An unidentified gang killed 17-year-old student to death in Madurai on Sunday night in Madurai.