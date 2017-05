பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது - தமிழகம், புதுவையில் 92.1 % பேர் தேர்ச்சி

தமிழகம் புதுச்சேரியில் பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது. மொத்தம் 92.1% பேர் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu Plus 2 results has announced today. Students can see the result on internet and they can get through SMS.