112 அடி உயர ஆதியோகி சிலையை திறக்க வருகிறார் பிரதமர் மோடி.. உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பில் கோவை

வெள்ளையங்கிரி மலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 112 அடி உயர ஆதியோகி சிலையை திறந்து வைக்க பிரதமர் மோடி இன்று கோவை வருகிறார்.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 10:41 [IST]

English summary

Prime minister Modi comes to coimbatore today to open 112 feet Sivan statue. Due to modi visit Police protection titen in coimbatore.