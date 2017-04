பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பு.. அடுத்த மாதம் இலங்கை செல்கிறார் மோடி

புத்தமத விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பதாக இலங்கை நீதித்துறை அமைச்சர் விஜயதாஸ ராஜபக்சே கொழும்புவில் செய்தியாளர்களிடம் உறுதிபடுத்தினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the14th United Nations Day of Vesak celebration in Sri Lanka on May 12 under the theme ‘Buddha’s Teachings, Social Justice and Sustainable World Peace’.